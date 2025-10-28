Schwaches China-Geschäft setzt ASM International zu

ASMI hatte im September wegen schwächelnder Nachfrage die Umsatzziele für das zweite Halbjahr gesenkt. Vor allem die Bestellungen für die neueste Generation von Maschinen zur Halbleiter-Herstellung blieben hinter den Erwartungen zurück. Daher werde das Erlöswachstum im Gesamtjahr voraussichtlich am unteren Ende der angepeilten Spanne von zehn bis 20 Prozent liegen.

Dagegen füllen sich die Auftragsbücher des weltgrößten Chip-Ausrüsters ASML schneller als erwartet. Kunden reißen sich um hochmoderne Maschinen zur Fertigung von Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI). Allerdings hat auch der ASMI-Rivale wegen der US-Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte nach China mit einer sinkenden Nachfrage in der Volksrepublik zu kämpfen.