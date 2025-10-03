Schuschnig wird Finanzvorstand bei Rosenbauer

©APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Jörg Schuschnig wird "spätestens" mit 1. Oktober 2026 Finanzvorstand (CFO) der Rosenbauer International AG. Er übernimmt die Aufgabe vom Vorstandsvorsitzenden Robert Ottel, der diese seit Anfang Juli interimistisch innehatte. Die Bestellung erfolgt für eine Periode von drei Jahren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Schuschnig war seit 2022 Finanzchef der Coveris Group. Davor war er CEO und CFO der BGO Holding, CFO und COO bei Bene und über 9 Jahre Vorstand bei Mondi.
von
Nach dem Einstieg des Robau-Konsortiums rund um den Red Bull-Erben Mark Mateschitz, den Industriellen Stefan Pierer sowie zwei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zuzuordnende Firmen im März hatte Finanzvorstand Markus Richter sein Mandat auf eigenen Wunsch zurückgelegt. Schuschnig kündigte nun laut Aussendung an, ihm sei "besonders wichtig, Effizienz und digitale Prozesse im Finanzwesen zu verankern und die globale Governance voranzutreiben, um unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern".
LEONDING - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER