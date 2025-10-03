Schuschnig wird Finanzvorstand bei Rosenbauer

Nach dem Einstieg des Robau-Konsortiums rund um den Red Bull-Erben Mark Mateschitz, den Industriellen Stefan Pierer sowie zwei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zuzuordnende Firmen im März hatte Finanzvorstand Markus Richter sein Mandat auf eigenen Wunsch zurückgelegt. Schuschnig kündigte nun laut Aussendung an, ihm sei "besonders wichtig, Effizienz und digitale Prozesse im Finanzwesen zu verankern und die globale Governance voranzutreiben, um unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern".