Sabadell empfiehlt Aktionären Ablehnung des BBVA-Übernahmeangebots

Die Einschätzung des Verwaltungsrats ist nur eine Empfehlung. Sie könnte jedoch für die breit gestreuten Aktionäre von Sabadell ein wichtiger Anhaltspunkt sein, bevor diese über die Annahme des Angebots entscheiden.

BBVA hatte Anfang der Woche das Angebot für Sabadell offiziell bekanntgegeben. Damit begann die Annahmefrist, die bis 7. Oktober läuft. Die Ergebnisse des Angebots werden für den 14. Oktober erwartet. Die Großbank will mit der Übernahme die zweitgrößte spanische Bank mit einer Bilanzsumme von rund einer Billion Euro im Heimatmarkt schaffen.