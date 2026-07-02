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Rheinmetall erhielt Großauftrag für Flugabwehrsystem

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Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat nach eigenen Angaben einen Großauftrag für sein Flugabwehrsystem Skynex an Land gezogen. Der Auftragswert eines internationalen Kunden betrage mehrere hundert Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Bestellung umfasse Fahrzeuge, Munition und integrierte logistische Unterstützung. Rheinmetall liefere innerhalb von 39 Monaten vier Skynex-Systeme.

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Die Auslieferung der ersten Batterie soll 21 Monate nach der Vertragsunterzeichnung erfolgen. Die weiteren Batterien folgten nacheinander, wobei jede Lieferung sechs Monate nach Abschluss der vorherigen geplant sei.

UNTERLÜSS - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Michael Matthey

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