Qualcomm schüttet zusätzliche Milliarden an Aktionäre aus

Qualcomm stellte gleichzeitig eine Anhebung der Dividende um drei Prozent auf 0,92 Dollar je Aktie in Aussicht. Die Titel des US-Konzerns stiegen daraufhin an der Wall Street um bis zu 3,6 Prozent. Damit notierten sie aber immer noch mehr als 20 Prozent unter dem Niveau vom Jahreswechsel.

Qualcomm gehört zu den weltweit größten Anbietern von Smartphone-Halbleitern. Experten rechnen bei diesen Produkten mit einem Absatzrückgang im laufenden Jahr. Lieferengpässe bei Speicherchips treiben die Preise für Handys in die Höhe. Daher schieben viele Verbraucher Neuanschaffungen auf.