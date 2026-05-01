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Politische Kundgebungen am 1. Mai

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Die größte Kundgebung findet in Wien statt
 © FLORIAN WIESER, Apa
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Der heutige 1. Mai steht im ganzen Land wieder im Zeichen der politischen Kundgebungen. Die SPÖ lädt am Tag der Arbeit zum traditionellen Maiaufmarsch auf den Wiener Rathausplatz. Teilnehmen werden daran unter anderem der Bundesparteivorsitzende, Vizekanzler Andreas Babler, sowie Wiens Bürgermeister und SPÖ-Landeschef Michael Ludwig. Zu einem Mai-Event kommt auch die FPÖ zusammen. Sie trifft sich wieder in Linz. Die Grünen halten eine Verteilaktion ab.

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Die SPÖ-Kundgebung steht heuer unter dem Motto "Wien schafft Zukunft". Die Genossinnen und Genossen werden aus allen 23 Bezirken im Sternmarsch in Richtung Innenstadt wandern. Ab etwa 9.00 Uhr werden sie auf dem Rathausplatz erwartet. Die Schlusskundgebung startet ab etwa 10.15 Uhr. Neben Ludwig und Babler werden dort ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und die Frauenvorsitzende der SPÖ Wien, Marina Hanke, das Wort ergreifen.

Die FPÖ feiert den 1. Mai traditionell im Bierzelt am Urfahraner Jahrmarkt in Linz. In einem Festzelt werden dort der oberösterreichische Landesparteichef und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner sowie Bundesparteichef Herbert Kickl ans Pult treten. Die Grünen halten eine "(Um-)Verteilaktion" gegen die ihrer Ansicht nach unfaire Budgetpolitik der Bundesregierung ab. Die Aktion mit Bundessprecherin Leonore Gewessler findet am Wiener Praterstern statt.

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