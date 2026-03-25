Nationalrat startet mit vollem Programm

Fix als Schwerpunkt auf der Tagesordnung findet sich ein Verkehrspaket. Damit werden E-Mopeds auf die Autofahrbahn verbannt. Bei E-Scootern wird eine Helmpflicht bis 16 eingeführt, bei E-Bikes bis 14. Weiters beschlossen wird die Einführung eines "mittleren Managements" an Pflichtschulen. Konkret erhalten die Bildungseinrichtungen zusätzliche Stunden für administrative Tätigkeiten zugewiesen. Auf 40 Prozent erhöht wird die Frauenquote in Aufsichtsräten börsenotierter Unternehmen. Zu Beginn der Sitzung findet auf Antrag der Grünen eine "Aktuelle Stunde" zur Energiewende statt.