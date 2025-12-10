Nationalrat startet in dichtes Jahresfinale

Zum Beginn des Sitzungstags findet eine Aktuelle Stunde unter dem von der ÖVP gewählten Titel "Aufschwung für Österreich" statt. Es folgt eine "Aktuelle Europastunde", bei der auf Wunsch der NEOS über das "geeinte Europa" als "Gegenmodell zu Putins Handlangern" debattiert werden soll. Doch noch nicht am Programm steht am Mittwoch das sogenannte "Anti-Mogelpackungs-Gesetz" (Anti-Shrinkflation) sowie das "Günstiger-Strom-Gesetz" (Strommarktgesetz) - ersteres soll erst im Februar oder März ins Plenum kommen, über zweiteres soll am Donnerstag beraten werden.