Mediobanca lehnt neues Übernahmeangebot von Banca Monte dei Paschi ab

Monte Paschi hatte Anfang der Woche sein Kaufangebot für das Institut aus Mailand um 0,90 Euro in bar pro Aktie und damit insgesamt etwa 750 Mio. Euro erhöht. Zudem sollen die Mediobanca-Eigner für jedes ihrer Papiere weiterhin 2,533 neue Aktien von Monte dei Paschi erhalten. Durch den Zusammenschluss der beiden Banken würde Italiens drittgrößtes Kreditinstitut entstehen.

Die Annahmeschwelle wurde jüngst von zwei Dritteln auf 35 Prozent gesenkt. Laut einer am Mittwoch von der Borsa Italiana veröffentlichten Meldung haben Investoren bisher 38,5 Prozent der Mediobanca-Aktien angedient. Das verbesserte Angebot von Monte Paschi bewertete Mediobanca bei Börsenschluss am Mittwoch mit 19,85 Euro pro Aktie. Das entsprach einer Bewertung des Unternehmens von rund 16,1 Mrd. Euro, verglichen mit einem Börsenkurs von 19,25 Euro pro Aktie am frühen Nachmittag.