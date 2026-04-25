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Ludwig mit 92,3 Prozent als Wiener SPÖ-Chef bestätigt

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Michael Ludwig als Wiener SPÖ-Chef wiedergewählt
 © MAX SLOVENCIK, Apa
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Der Landesparteivorsitzende der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, ist am Samstag mit 92,3 Prozent wiedergewählt worden. Insgesamt gaben 913 Delegierte beim Landesparteitag in der Messe Wien einen gültigen Stimmzettel ab. Ludwig ist seit 2018 Chef der Wiener Roten.

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Zuletzt war Ludwig 2024 mit 92,63 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt worden. Er bedankte sich nach der heutigen Wahl für das "großartige Vertrauen". Die Stellvertreter-Riege wurde ebenfalls gekürt. Die Neuzugänge im Präsidium, Vizebürgermeisterin Barbara Novak und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky, erhielten dabei 70,87 bzw. 93,76 Prozent.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Rahmen des Landesparteitages der SPÖ Wien "Wien schafft Zukunft" am Samstag, 25. April 2026, in Wien.

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