Ludwig mit 92,3 Prozent als Wiener SPÖ-Chef bestätigt

Zuletzt war Ludwig 2024 mit 92,63 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt worden. Er bedankte sich nach der heutigen Wahl für das "großartige Vertrauen". Die Stellvertreter-Riege wurde ebenfalls gekürt. Die Neuzugänge im Präsidium, Vizebürgermeisterin Barbara Novak und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky, erhielten dabei 70,87 bzw. 93,76 Prozent.