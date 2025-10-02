Kölner Übersetzersoftware DeepL prüft Börsengang in den USA

2024 hatte das Unternehmen 300 Mio. Dollar frisches Kapital eingeworben, zu einem Firmenwert von 2 Mrd. Dollar.

Das 2017 gegründete Unternehmen mit gut 1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das unter anderem mit dem Marktführer "Google Translate" konkurriert, war für eine Stellungnahme dazu nicht zu erreichen. Zu den Investoren in DeepL gehören laut dem Bericht Benchmark, IVP und Index Ventures.