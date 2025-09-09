KI-Deal mit Microsoft beflügelt Yandex-Ableger Nebius

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die aus dem russischen Technologiekonzern Yandex hervorgegangene Nebius Group hat einen milliardenschweren KI-Auftrag von Microsoft erhalten. Die Aktie des Unternehmens schoss daraufhin am Montag nachbörslich um mehr als 47 Prozent in die Höhe. Das in Amsterdam ansässige Unternehmen werde Microsoft über einen Zeitraum von fünf Jahren GPU-Infrastrukturkapazitäten im Wert von 17,4 Mrd. Dollar (14,8 Mrd. Euro) zur Verfügung stellen, teilte Nebius mit.

von APA Teilen