Japans Industrieproduktion schwächelt im August

Die japanische Wirtschaft hat im August einen Dämpfer erhalten. Die Industrieproduktion sank im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang von 0,8 Prozent gerechnet. Zudem gingen die Einzelhandelsumsätze überraschend um 1,1 Prozent im Jahresvergleich zurück. Ökonomen hatten einen Anstieg von einem Prozent erwartet.

