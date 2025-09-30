Trend Logo
Abo

Japans Industrieproduktion schwächelt im August

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
©APA/APA/AFP/-
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die japanische Wirtschaft hat im August einen Dämpfer erhalten. Die Industrieproduktion sank im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang von 0,8 Prozent gerechnet. Zudem gingen die Einzelhandelsumsätze überraschend um 1,1 Prozent im Jahresvergleich zurück. Ökonomen hatten einen Anstieg von einem Prozent erwartet.

von

Vom Wirtschaftsministerium befragte Hersteller rechnen den Umfragedaten zufolge jedoch für September mit einem Anstieg der Industrieproduktion um 4,1 Prozent und für Oktober mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent.

CHONGQING - JAPAN: FOTO: APA/APA/AFP/-

China OUT

Über die Autoren

Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren