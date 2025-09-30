Italiens Inflation steigt stärker als erwartet

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im August um 1,3 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 1,2 Prozent erwartet.

Die italienische Inflationsrate liegt aber weiter unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. Die Zahlen für den gesamten Währungsraum werden am Mittwoch veröffentlicht.