Intercontinental Exchange will in Wettplattform investieren

Die Muttergesellschaft der New Yorker Börse, Intercontinental Exchange (ICE), will einem Medienbericht zufolge 2 Mrd. Dollar (1,7 Mrd. Euro) in die Wettplattform Polymarket investieren. Die Transaktion könnte Polymarket mit 8 bis 10 Mrd. Dollar bewerten, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf Insider. Auf der Prognose-Plattform können Nutzer auf den Ausgang von Ereignissen aus Politik, Wirtschaft oder Sport wetten.
Die ICE-Aktien legten nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 4,4 Prozent zu. Eine Stellungnahme von Polymarket lag zunächst nicht vor.
