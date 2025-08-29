Indiens Wirtschaft überraschend deutlich gewachsen

Der weitere Ausblick für die Konjunktur in der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt wird allerdings durch den Zollstreit mit der US-Regierung von Präsident Donald Trump getrübt. Seit Mittwoch gelten für viele indische Produkte Einfuhrzölle von 50 Prozent, mit denen Trump Indien nach eigenen Angaben für seine anhaltenden Ölimporte aus Russland bestrafen will.

Im Quartal von April bis Juni blieben die indischen Exporte in die USA noch weitgehend unverändert, was auch darauf zurückzuführen sein dürfte, dass viele Exporteure ihre Waren vorzeitig verschifften, um die höheren Zölle zu umgehen.

Prognostiziert wird nun allerdings ein deutlicher Rückgang der Exporte: So schätzt die in Indien ansässige Denkfabrik Global Trade Research Initiative, dass der Umfang der Ausfuhren in die USA auf rund 49,6 Milliarden Dollar pro Jahr sinken könnte, wenn die höheren Zölle bestehen bleiben - ein massiver Rückgang gegenüber den 86,5 Milliarden Dollar des Vorjahres.