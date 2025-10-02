Hensoldt erweitert Radar-Produktion in Ulm

In der Nähe von Ulm, wo Hensoldt bereits 3.000 Mitarbeiter beschäftigt, sei dafür eine Industriehalle angemietet worden, Hensoldt investiere dort einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

"Durch den massiven Kapazitätsaufbau der Produktion der letzten zwei Jahre stoßen wir an die Grenzen des Raumangebotes am Standort Ulm", sagte Finanzchef Christian Ladurner. "Unsere Hauptkunden - allen voran die Bundeswehr - haben einen dringenden Bedarf, und unter den gegenwärtigen Strukturen sind wir nicht in der Lage, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Dafür haben wir jetzt eine Lösung gefunden."