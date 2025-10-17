Hella trotzt Marktunsicherheiten

Hella profitierte im Berichtszeitraum insbesondere von einem hohen Bedarf an Radarsensoren. Diese Entwicklung zeigt, dass die Nachfrage nach fortschrittlicher Fahrzeugtechnologie trotz der allgemeinen Marktschwäche ungebrochen ist.

In Europa und China stieg die Nachfrage nach Fahrzeugzugangssystemen, was Hella zusätzliche Wachstumsimpulse verlieh. Diese Märkte erweisen sich als stabilisierende Faktoren in einem ansonsten herausfordernden Umfeld.