Heineken kassiert wegen schwacher Nachfrage Absatzziel

Die wirtschaftlichen Unsicherheiten machen sich bei der niederländischen Brau-Union-Mutter Heineken bemerkbar. Der Vorstand kassierte daher seine Absatzprognose für 2025 und rechnet nun mit einem moderaten Rückgang des Biervolumens, wie der weltweit zweitgrößte Brauer am Mittwoch mitteilte. Bisher war Heineken von einem weitgehend stabilen Absatz ausgegangen.
Der in Aussicht gestellte Anstieg des organischen Betriebsgewinns werde zudem am unteren Ende der Spanne von 4 bis 8 Prozent liegen. "Die gesamtwirtschaftliche Volatilität hat sich im dritten Quartal noch verstärkt", erklärte Firmenchef Dolf van den Brink. Belastet wurde das Geschäft zuletzt vor allem durch eine schwache Nachfrage in Lateinamerika und Europa. Im dritten Quartal sank der Nettoumsatz um 0,3 Prozent, was jedoch besser war als Analysten befürchtet hatten.