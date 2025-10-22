Heineken kassiert wegen schwacher Nachfrage Absatzziel

Der in Aussicht gestellte Anstieg des organischen Betriebsgewinns werde zudem am unteren Ende der Spanne von 4 bis 8 Prozent liegen. "Die gesamtwirtschaftliche Volatilität hat sich im dritten Quartal noch verstärkt", erklärte Firmenchef Dolf van den Brink. Belastet wurde das Geschäft zuletzt vor allem durch eine schwache Nachfrage in Lateinamerika und Europa. Im dritten Quartal sank der Nettoumsatz um 0,3 Prozent, was jedoch besser war als Analysten befürchtet hatten.