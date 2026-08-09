Frauenministerin drängt auf Lohntransparenz

Der Equal Pension Day markiert jenen Tag, an dem Männer statistisch gesehen schon so viel Pension erhalten haben, wie Frauen bis zum Jahresende bekommen werden. Für Holzleitner ist diese Lücke das "Ergebnis eines Arbeitslebens voller Ungleichheit", in dem Frauen weniger verdienen, den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit übernehmen und öfter in Teilzeit arbeiten. Frauen würden im Alter außerdem überdurchschnittlich oft arbeitslos, wodurch auch die schrittweise Anhebung des Frauenpensionsalters nicht automatisch zu längeren Erwerbskarrieren und damit höherer Pension führe.

Ein zentraler Hebel für Gleichstellung sei gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. "Deshalb braucht es endlich echte Lohntransparenz, denn nur was sichtbar ist, kann auch konsequent bekämpft werden", betonte die Ministerin.

Die Frist, bis zu der die EU-Mitgliedsstaaten die Lohntransparenzrichtlinie in nationales Recht umsetzen müssen, ist eigentlich schon Anfang Juni ausgelaufen. Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) hatte zwar einen Tag vor Fristende einen Entwurf vorgelegt, von ÖVP und NEOS wird der aber abgelehnt.

Anders als geplant gab es im Vorfeld keine Einigung mit den Sozialpartnern, ohne diese will die ÖVP dem Vernehmen nach allerdings nicht zustimmen. Die NEOS befürchten wie die Wirtschaftskammer überbordende Bürokratie durch "Gold-Plating", also eine Übererfüllung der EU-Vorgaben. Schumann selbst sprach von einem praxistauglichen Entwurf, auch für Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl wären die Anforderungen im digitalen Zeitalter leicht zu erfüllen. Die Verhandlungen liegen aktuell auf Eis.

Der von der Arbeitsministerin vorgelegte Entwurf sieht vor, dass Unternehmen ab 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Einkommensberichte erstellen müssen. Geplant ist unter anderem ein Auskunftsrecht über das eigene und das Durchschnittsentgelt von Kolleginnen und Kollegen mit gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit. In Stellenausschreibungen muss das Einstiegsgehalt oder dessen Spanne bekanntgegeben werden. Bei mehrmaligen Verstößen gegen die neuen Transparenzpflichten drohen Unternehmen Verwaltungsstrafen von bis zu 60.000 Euro.