Ferrari stellte seinen ersten vollelektrischen Boliden vor

"Heute ist ein historischer Tag. Dieses Modell wird unser Portfolio erweitern - und es ist eine Gelegenheit, unsere Kundenbasis zu vergrößern", sagte CEO Benedetto Vigna. Das Fahrzeug sei das Ergebnis jahrelanger Forschung, die 2009 mit hybriden Lösungen begann, inspiriert von der Formel 1. Vigna erklärte, dass die Entscheidung für ein vollelektrisches Modell auch darauf beruhe, den Kunden alle verfügbaren Antriebstechnologien anzubieten - Verbrenner, Hybrid und Elektro.

Weltpremiere des Modells im Frühjahr 2026

"Wir wollen Menschen in die Ferrari-Familie aufnehmen, die ausschließlich Elektroautos fahren möchten - und dennoch das Ferrari-Erlebnis suchen", erklärte der Konzernchef. Anfang 2026 soll ein erster Einblick in das Interieur-Design des Fahrzeugs gewährt werden, einige Monate später ist die Weltpremiere des Modells geplant.

"Der neue Ferrari Elettrica zeigt erneut unseren Anspruch, technologischen Fortschritt mit kreativem Design und handwerklicher Perfektion zu verbinden. Dieses Modell ist Ausdruck unseres unvergleichlichen Know-hows in der Fahrzeugintegration", sagte Ferrari-Präsident John Elkann.