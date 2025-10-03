Eurozone: Stimmung der Dienstleister im September verbessert

© APA/APA/dpa/Boris Roessler home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich im September deutlich verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,8 Punkte auf 51,3 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der beste Wert seit acht Monaten. Die zweite Schätzung liegt allerdings leicht unter der ersten Erhebung, in der ein Indexstand von 51,4 Punkten ermittelt worden war.

