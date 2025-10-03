Erzeugerpreise in der Eurozone sanken stärker als erwartet

© APA/APA/dpa/Oliver Berg home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im August stärker als erwartet gesunken. Sie fielen im Monatsvergleich um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, aber nur um 0,1 Prozent. Im Juli waren die Preise noch um revidiert 0,3 Prozent (zuvor 0,4 Prozent) gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fielen die Erzeugerpreise um 0,6 Prozent. Hier war ein Dämpfer um 0,4 Prozent erwartet worden.

