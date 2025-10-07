Erneuter Auftragsdämpfer für deutsche Industriebetriebe

© APA/APA/AFP/JENS SCHLUETER home Aktuell Nachrichtenfeed

Industriebetriebe in Deutschland haben im August überraschend einen weiteren Auftragsdämpfer erhalten. Im Vergleich zum Juli sanken die Bestellungen um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg gerechnet, nachdem die Aufträge im Juli überraschend deutlich zurückgingen - auch wenn das Minus im Juli von 2,9 Prozent auf 2,7 Prozent revidiert wurde.

