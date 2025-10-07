Trend Logo
Erneuter Auftragsdämpfer für deutsche Industriebetriebe

Auftragseingänge im August um 0,8 Prozent gesunken
 © APA/APA/AFP/JENS SCHLUETER
Industriebetriebe in Deutschland haben im August überraschend einen weiteren Auftragsdämpfer erhalten. Im Vergleich zum Juli sanken die Bestellungen um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg gerechnet, nachdem die Aufträge im Juli überraschend deutlich zurückgingen - auch wenn das Minus im Juli von 2,9 Prozent auf 2,7 Prozent revidiert wurde.

Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen sei der Auftragseingang im August im Monatsvergleich um 3,3 Prozent gefallen. Die negative Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe sei wesentlich auf den deutlichen Rückgang in der Automobilindustrie zurückzuführen.

