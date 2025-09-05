E.ON verkauft Gasverteilnetz in der Tschechischen Republik

©APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
Der deutsche Energiekonzern E.ON trennt sich von seinem Gasverteilnetz in der Tschechischen Republik. E.ON habe eine Vereinbarung über den Verkauf seiner tschechischen Tochter Gas Distribution an die zur ČEZ-Gruppe gehörende GasNet unterzeichnet, teilte E.ON mit. Gas Distribution betreibe ein regionales Netz von 4.600 Kilometern Gasleitungen mit insgesamt 111.000 Kundenanschlüssen in Südböhmen sowie Teilen der Region Vysočina und beschäftige etwa 120 Mitarbeitende.
von
"Dieser Schritt ermöglicht es uns, die grüne Transformation Europas als Spielmacher weiter aktiv voranzutreiben und unsere ambitionierten Wachstums- und Investitionsziele zu verwirklichen", sagte Thomas König, COO Energy Networks bei E.ON. Der Abschluss der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen.