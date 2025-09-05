E.ON verkauft Gasverteilnetz in der Tschechischen Republik

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Energiekonzern E.ON trennt sich von seinem Gasverteilnetz in der Tschechischen Republik. E.ON habe eine Vereinbarung über den Verkauf seiner tschechischen Tochter Gas Distribution an die zur ČEZ-Gruppe gehörende GasNet unterzeichnet, teilte E.ON mit. Gas Distribution betreibe ein regionales Netz von 4.600 Kilometern Gasleitungen mit insgesamt 111.000 Kundenanschlüssen in Südböhmen sowie Teilen der Region Vysočina und beschäftige etwa 120 Mitarbeitende.

