Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen schwach verbessert

"Die Hoffnung auf einen mittelfristigen Aufschwung bleibt bestehen", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Trotz der Unklarheit um die Umsetzung des staatlichen Investitionsprogramms sowie der anhaltenden globalen Unsicherheiten nimmt der ZEW-Index im Oktober leicht zu."

Ganz trübe bewerten die Befragten weiterhin die aktuelle Lage. Der entsprechende Indikator sinkt um 3,6 Punkte auf minus 80,0 Punkte. Ökonomen hatten hingegen einen leichten Anstieg auf minus 74,2 Punkte erwartet.