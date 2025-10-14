Google baut für 15 Milliarden Dollar KI-Rechenzentrum in Indien

Dadurch wollen die US-Unternehmen von den dortigen Wachstumschancen auf einem Markt mit rund einer Milliarde potenzieller Nutzer profitieren. Insider hatten vor einigen Monaten über Googles Indien-Pläne berichtet. Diese sind Teil einer Expansionsstrategie in Asien, die den Bau weiterer Rechenzentren in Singapur, Malaysia oder Thailand umfasst. Google will allein in diesem Jahr etwa 75 Mrd. Dollar (64,8 Mrd. Euro) in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) investieren.