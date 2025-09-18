Trend Logo
Deutsches Kartellamt billigt Übernahme von Ceconomy durch JD.com

Übernahme der MediaMarkt/Saturn-Muttergesellschaft
 © APA/APA/AFP/PATRIK STOLLARZ
©APA/APA/AFP/PATRIK STOLLARZ
Das deutsche Kartellamt hat die Übernahme der MediaMarkt/Saturn-Muttergesellschaft Ceconomy durch den chinesischen Tech-Giganten JD.com freigegeben. "JD.com ist bisher nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv", sagte der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt.

Der Zusammenschluss weise nur wenige wettbewerbliche Berührungspunkte auf und gebe keinen Anlass zu Bedenken. JD.com hatte Ende Juli angekündigt, Ceconomy übernehmen zu wollen.

DÜSSELDORF - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/PATRIK STOLLARZ

