Deutsche Maschinenbauer pessimistisch für nächsten Monate

Hohe Kosten im Inland und Handelshürden im Ausland: Deutschland Maschinenbauer sehen für sich mehrheitlich trübe Aussichten. In einer Konjunkturumfrage des Branchenverbandes VDMA bewertet ein Drittel (33 Prozent) von 877 Unternehmen die aktuelle Lage als "schlecht" oder "sehr schlecht". Mehr als die Hälfte (61 Prozent) rechnet nicht mit einer Besserung in den nächsten sechs Monaten, knapp jedes fünfte Unternehmen (18 Prozent) erwartet eine weitere Eintrübung der Situation.