Deutsche Einfuhrpreise gehen stärker als erwartet zurück

Der Rückgang im August geht auf die deutlich gesunkenen Preise für Energie zurück. Diese seien im Vergleich zum Vorjahr um 15,6 Prozent gefallen. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätten sich die Importpreise nicht verändert - weder im Vergleich zum Vorjahr noch zum Vormonat.

Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Im August hatte sich die Teuerungsrate in Deutschland insgesamt erstmals in diesem Jahr leicht erhöht, die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Am Nachmittag werden die deutschen Inflationsdaten für September erwartet.