Deutsche Baugenehmigungen für Wohnungen im Juli deutlich gestiegen

"Der Wohnungsbau zieht an", kommentierte Deutschlands Bauministerin Verena Hubertz (SPD) die Entwicklung. Die Steigerung zeige, dass die Branche wieder zu neuem Optimismus finde. "Das Ende der Krise ist jetzt absehbar, auch wenn die aktuelle Lage noch schlecht ist", erklärte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien.

Von Jänner bis Juli wurden 131.800 Wohnungen genehmigt. Das waren 6,6 Prozent oder 8.200 mehr als im gleichen Zeitraum 2024. "Für eine echte Entspannung am Wohnungsmarkt wird die Bautätigkeit aber absehbar noch zu schwach bleiben", betonte Dullien. Im Gesamtjahr 2025 dürften weniger als 250.000 Wohnungen neu genehmigt werden, benötigt würden eher 320.000.

In den ersten sieben Monaten stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser in Deutschland um 15,0 Prozent auf 25.400. Bei den Zweifamilienhäusern sank sie hingegen um 6,6 Prozent auf 7.100. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, wurden insgesamt 69.300 neue Wohnungen genehmigt. Dies bedeutete ein Plus von 5,6 Prozent.

Es fehlten Hunderttausende bezahlbare Wohnungen, beklagt etwa der Deutsche Mieterbund (DMB). "Die Angebotsmieten liegen im Rekordbereich und steigen immer weiter", sagte dessen Präsidentin Melanie Weber-Moritz der Nachrichtenagentur Reuters. So seien die Nettokaltmieten seit 2010 um 64 Prozent gestiegen, im Schnitt um 4,5 Prozent pro Jahr. "Der Zuwachs ist damit deutlich höher als die allgemeine Inflation in diesem Zeitraum." Er liege auch über der durchschnittlichen Lohnentwicklung.

Neue Impulse soll der sogenannte Bau-Turbo der deutschen Bundesregierung bringen. So sollen Kommunen Genehmigungsverfahren straffen, indem sie von Bebauungsplänen abweichen können. Ziel ist es, dass schneller gebaut, nachverdichtet oder aufgestockt werden kann.