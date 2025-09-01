Deutsche Bank vor Trennung von Filialgeschäft in Indien - Insider

©APA/APA/Belga/NICOLAS MAETERLINCK
Die Deutsche Bank könnte sich Insidern zufolge von ihrem Filialgeschäft in Indien trennen. Das Geldhaus sammle aktuell Gebote ein, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Bank will ihr Kundengeschäft profitabler machen. In Indien verfügt die Bank über 17 Filialen. Eine erste Frist für unverbindliche Offerte sei am 29. August abgelaufen. Details zur Bewertung des Geschäfts lagen zunächst nicht vor.
Die Deutsche Bank ist seit über 40 Jahren in Indien aktiv. Trotz einer steigenden Zahl reicher Menschen in dem Land fällt es ausländischen Banken angesichts erbitterter Konkurrenz heimischer Institute und regulatorischer Hürden schwer, neue Kunden zu finden. Einige hatten bereits Geschäfte in Indien verkauft. Die Deutsche Bank wollte die Angaben nicht kommentieren.