Deutsche Bank vor Trennung von Filialgeschäft in Indien - Insider

Die Deutsche Bank könnte sich Insidern zufolge von ihrem Filialgeschäft in Indien trennen. Das Geldhaus sammle aktuell Gebote ein, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Bank will ihr Kundengeschäft profitabler machen. In Indien verfügt die Bank über 17 Filialen. Eine erste Frist für unverbindliche Offerte sei am 29. August abgelaufen. Details zur Bewertung des Geschäfts lagen zunächst nicht vor.

