Deutsche Arbeitslosenzahl fällt unter drei Millionen

BA-Chefin Andrea Nahles sprach von einer schwachen Herbstbelebung. "Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen allein aus saisonalen Gründen im September ab", sagte sie. "Dem Arbeitsmarkt fehlen weiterhin die notwendigen Impulse für eine kräftigere Belebung."

Die um jahreszeitliche Schwankungen bereinigte Arbeitslosenzahl stieg laut BA im Monatsvergleich um 14.000. Auch die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Arbeitskräften schwächte sich ab: Im September waren bei der BA 630.000 Arbeitsstellen gemeldet, um 66.000 weniger als vor einem Jahr.