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Die beiden Länder sehen sich auch als Vorreiter bei der Durchsetzung einer restriktiven Asyl- und Migrationspolitik in Europa. Gemeinsam machten sich Frederiksen und Stocker für eine geänderte Auslegung von Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) stark, um die Abschiebung von straffälligen Personen ohne Aufenthaltsberechtigung zu ermöglichen. Jüngst trieben Dänemark und Österreich auch das Anliegen voran, Rückkehrzentren für abgelehnte Asylbewerber außerhalb der EU einzurichten. Die neue EU-Rückführungsverordnung ermöglicht dies seit Anfang Oktober.
Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen (L) welcomes Austria's Chancellor Christian Stocker to the 7th European Political Community (EPC) Summit at the Bella Center in Copenhagen on October 2, 2025. (Photo by Emil Helms / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT