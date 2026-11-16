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Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen kommt am Montag zu einem Arbeitsbesuch nach Wien. Mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will sie über die Migrations- und Asylpolitik und den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU sprechen. Kopenhagen und Wien ziehen innerhalb der Europäischen Union in vielen Fragen an einem Strang. So gehören sie der Gruppe der "Frugalen" an, die sich für ein möglichst sparsames EU-Mehrjahresbudget ab dem Jahr 2028 ausspricht.

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