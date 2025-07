Ex-Ministerin Köstinger baut Brücken nach Abu Dhabi

Elisabeth Köstinger hat gerade das, was man einen Lauf nennt. Im April ist sie beim Tiroler Energie-Start-up REPS eingestiegen. Anfang Juli ging das Welser Biotechnologieunternehmen Reploid, bei dem die frühere Landwirtschaftsministerin im Aufsichtsrat sitzt, an die Wiener Börse – im Segment direct market plus.

Und jetzt bereitet sich die Ex-Politikerin, deren Büro an derselben Adresse wie jenes „ihres“ früheren Kanzlers Sebastian Kurz am Schubertring angesiedelt ist, auf Abu Dhabi vor. Dort tritt sie am 5. November in einer neuen Rolle auf: Als Vice-President des Green Peak Festivals (GPF) Abu Dhabi. Es ist der erste außereuropäische Ableger des Netzwerkfestivals der Brüder Aleksandar und Daniel Gros, das in Wien dieses Jahr bereits zum vierten Mal stattfindet, am 3. und 4. September. „GPF Abu Dhabi ist die perfekte Plattform, um grüne Technologie zu exportieren“, sagt sie. Die Nachhaltigkeitskonferenz findet im Abu Dhabi Energy Center des staatlichen Energieriesen Adnoc statt.

Dass Adnoc oder die OMV, die eben in der Borouge Group International ihre Kunststoffsparten zusammenlegen, auch nennenswerte Sponsoren sind, wollen die Organisatoren allerdings nicht bestätigen. „Wichtigstes Ziel ist, für unsere Wirtschaft Brücken zu bauen“, so Aleksandar Gros. Details des Programms und Stargäste werden nach und nach in den kommenden Wochen bekannt gegeben.