Dämpfer für US-Wohnbau

Die Zahl der Baugenehmigungen, die frühe Signale für das künftige Baugeschehen liefern, sank im August ebenfalls - und zwar um 3,7 Prozent auf annualisiert 1,312 Millionen. Volkswirte hatten hier mit 1,370 Millionen gerechnet.

Erschwert werden Immobiliengeschäfte durch die hohen Zinsen. Die US-Notenbank hat den Leitzins dieses Jahr noch nicht angetastet. Doch für den am Abend (20.00 MESZ) anstehenden Zinsentscheid erwarten Ökonomen eine Senkung um einen Viertelpunkt auf die dann neue Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent. Zentralbankchef Jerome Powell hatte jüngst Signale für eine geldpolitische Lockerung gegeben und dabei auf zunehmende Risiken für den Arbeitsmarkt verwiesen.