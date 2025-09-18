Continental-Ableger Aumovio startet an der Frankfurter Börse

Aumovio ist der erste Börsenneuling im streng regulierten Prime Standard in Deutschland in diesem Jahr. Dem Unternehmen selbst fließt mit der Börsennotiz kein frisches Geld zu.

Der Hersteller von Bremsen und Sicherheitssystemen, Fahrzeug-Software, Displays und Elektronik war bisher das größte Geschäftsfeld von Continental. Für einen Tag ist Aumovio wie der Mutterkonzern Continental im Leitindex DAX notiert. Das ist bei Abspaltungen von DAX-Unternehmen üblich, unter anderem um Index-Investoren die Chance zu geben, die ins Depot gebuchten Aktien wieder geregelt zu verkaufen.