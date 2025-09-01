Chinesischer E-Autobauer BYD drosselt erneut die Produktion

© APA/APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA home Aktuell Nachrichtenfeed

Der chinesische Elektroautobauer BYD hat im August den zweiten Monat in Folge seine Produktion gedrosselt. Das Unternehmen produzierte 353.090 Elektroautos und Plug-In-Hybridfahrzeuge, wie aus Börsenunterlagen hervorgeht. Das sind 3,78 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bereits im Juli war die Produktion um 0,9 Prozent geschrumpft. Es ist das erste Mal seit der Corona-Zeit 2020, dass BYD seine Produktion gedrosselt hat.

