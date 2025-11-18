Trend Logo
Milliarden-Geldspritze für OpenAI-Rivalen Anthropic

Nvidia investiert bis zu 10 und Microsoft bis zu 5 Milliarden Dollar
 © APA/APA/AFP/JULIE JAMMOT
Die KI-Firma Anthropic, einer der wichtigsten Rivalen des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, bekommt eine milliardenschwere Finanzspritze. Der Chip-Spezialist Nvidia investiert bis zu zehn Milliarden Dollar und der Software-Riese Microsoft bis zu fünf Milliarden.

Die Partnerschaft bindet Anthropic zugleich enger an die beiden Konzerne: Anthropic verpflichtete sich, Rechenleistung aus Microsofts Computer-Cloud im Wert von 30 Milliarden Dollar zu beziehen, und wird auch in großem Stil KI-Chipsysteme bei Nvidia kaufen.

Microsoft war ein früher Unterstützer von OpenAI und sicherte sich damit auf Jahre den Zugang zu KI-Technologie des ChatGPT-Entwicklers. Künftig werde man auch KI-Modelle von Anthropic nutzen, OpenAI bleibe aber ein zentraler Partner, sagte Microsoft-Chef Satya Nadella.

Von Anthropic kommt der ChatGPT-Konkurrent Claude, der stark auf den Einsatz in Unternehmen ausgerichtet ist. In die KI-Firma investierten auch Google und Amazon. Nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC wurde Anthropic bei der Finanzspritze insgesamt mit 350 Milliarden Dollar bewertet.

