Bundeskanzler nach Operation wohlauf

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich am Mittwoch aufgrund anhaltender Rückenschmerzen einer geplanten Operation unterzogen. Der Routineeingriff sei erfolgreich verlaufen, teilte das Bundeskanzleramt tags darauf mit. Stocker werde seine Amtsgeschäfte vorübergehend von zuhause aus wahrnehmen, derzeit befindet er sich noch im Spital. Weitere Informationen sollen zu gegebener Zeit folgen.
Der Bundeskanzler lässt sich seit Beginn seines Spitalsaufenthalts von Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler sowie Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten. Wann er das Krankenhaus definitiv verlassen soll, steht noch nicht fest. Das Kanzleramt bedankte sich außerdem im Namen des Kanzlers für die zahlreichen Genesungswünsche.