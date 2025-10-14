Börsenrally beschert Blackrock Rekordvermögen und Gewinnplus

Die langfristigen Nettozuflüsse beliefen sich auf rund 171 Mrd. Dollar. Getragen wurde dies von der anhaltenden Stärke des Geschäfts mit börsengehandelten Fonds (ETFs). Die Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September und die Erwartung weiterer Lockerungen im weiteren Jahresverlauf beflügelten die Zuflüsse insbesondere in die festverzinslichen ETFs von Blackrock. Damit konnte der Konzern unter anderem höhere Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme des auf den Privatmarkt spezialisierten Vermögensverwalters HPS Investment Partners ausgleichen.