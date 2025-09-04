Bitcoin-Firma mit Beteiligung von Trump-Söhnen legte Börsenstart hin

Der Anteil von Eric Trump und Donald Trump Jr., die rund 20 Prozent an dem Unternehmen halten, hatte damit einen Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Auf dem Höchststand des Tages war die Beteiligung sogar 2,6 Mrd. Dollar wert. Der Kryptobereich ist zu einem wichtigen Teil der Geschäfte der Familie des US-Präsidenten geworden. Die Trump Organization hatte sich bisher auf Immobilien und Golfplätze konzentriert. "Krypto explodiert", sagte Eric Trump zuletzt in einem Interview. Der Kryptobereich mache derzeit mindestens die Hälfte seiner Tätigkeit aus.

Das Engagement der Familie im Kryptogeschäft ruft jedoch Kritiker auf den Plan. Abgeordnete der Demokraten und Aufsichtsbehörden für Regierungsethik werfen der Familie einen Interessenskonflikt vor, da der Präsident die Regulierung der Branche lockere. Eric Trump wies die Kritik als "wahnsinnig" zurück. "Mein Vater hat absolut nichts mit diesem Unternehmen zu tun", sagte er. "Er regiert eine Nation. Er ist in keiner Weise in unsere Geschäfte involviert."