BASF behält Katalysatoren – Aktienrückkauf könnte früher starten

Zudem könnten Erlöse aus Verkäufen einen früheren Start des für 2027 und 2028 angekündigten Aktienrückkaufs von mindestens 4 Mrd. Euro ermöglichen, hieß es.

Investoren hatten sich vom Kapitalmarkttag Impulse für die zuletzt vergleichsweise schwache Aktie erhofft. Wegen der trüben Weltkonjunktur und der Risiken durch die US-Zollpolitik hatte sich BASF zuletzt auf schwierigere Geschäfte eingestellt. Um gegenzusteuern, will der Konzern seine Sparanstrengungen beschleunigen und die Ausgaben senken. Die Gewinnprognose für dieses Jahr wurde bereits im Juli gesenkt.