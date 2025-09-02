Banca Monte dei Paschi di Siena neues Angebot für Mediobanca

Das neue Angebot bewertet Mediobanca mit knapp 16,95 Mrd. Euro, wenn man den Börsenschlusskurs von Monte dei Paschi vom Montagabend zugrunde legt. Damit liegt das Angebot nur knapp über Mediobancas Marktwert, der zu diesem Zeitpunkt auf 16,83 Mrd. Euro kam.

Die Bank aus Siena will jetzt nicht nur mehr für die Mediobanca-Papiere bezahlen - sie würde sich auch mit einem geringeren Anteil zufriedengeben als bisher. Statt wie bisher mindestens zwei Drittel der Mediobanca-Aktien anzupeilen, würden ihr jetzt mehr als 35 Prozent genügen.