Australiens Notenbank erhöht Zinsen

Der neunköpfige geldpolitische Rat beschloss die Straffung der Geldpolitik mit einer denkbar knappen Mehrheit von fünf zu vier Stimmen. "Die Entwicklungen im Nahen Osten bleiben weiterhin sehr unsicher, könnten aber in einer Vielzahl möglicher Szenarien die globale und nationale Inflation anheizen", heißt es in der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung.

Die Mitglieder des geldpolitischen Rates gehen davon aus, dass die Inflation voraussichtlich noch einige Zeit über dem angestrebten Zielwert von etwa 2,5 Prozent liegen wird. Die Inflationserwartungen hätten sich weiter nach oben verschoben. In Australien lag die Inflation zuletzt im Jänner bei 3,8 Prozent.

Die Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) ist die erste von acht Sitzungen großer Zentralbanken in dieser Woche und findet vor dem Hintergrund des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten statt. Die US-Notenbank Fed wird ihre Entscheidung am Mittwoch und die Bank of Japan sowie die Europäische Zentralbank (EZB) jeweils am Donnerstag bekannt geben.