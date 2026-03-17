Audi schließt erneuten Stellenabbau bis 2033 aus

Zudem stehe Audi zu seiner Zusage, den Stellenabbau ohne Kündigungen zu erreichen. "Keiner muss sich um seinen Arbeitsplatz sorgen", sagte Ros und versicherte: "Es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen."

Ein Großteil der geplanten Personaleinsparungen sei schon auf den Weg gebracht worden. Man habe vereinbart, dass bis Ende 2027 bereits bis zu 6.000 Stellen der insgesamt bis zu 7.500 abgebaut werden. "Wir befinden uns hier auf einem sehr guten Weg. Wir haben bereits 65 Prozent der bis zu 6.000 geplanten Personalanpassungen heute schon umgesetzt oder vertraglich fixiert. Entweder haben uns diese Mitarbeitenden schon verlassen oder Vereinbarungen getroffen, wann und wie sie ausscheiden", erklärte er.