Amazon-Chef: KI könnte AWS-Umsatz auf 600 Mrd Dollar treiben

©Uwe Lein, dpa, APA
Amazon-Chef Andy Jassy traut der Cloud-Sparte AWS dank des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) künftig einen Jahresumsatz von 600 Milliarden Dollar (522,74 Mrd. Euro) zu. "Ich war in den vergangenen Jahren der Ansicht, dass AWS in etwa zehn Jahren ein Geschäft mit einem Umsatzvolumen von rund 300 Milliarden Dollar sein könnte", sagte Jassy laut einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Aufzeichnung einer Mitarbeiterversammlung am Dienstag.
von
Durch die Entwicklungen im KI-Bereich habe die Sparte nun die Chance, diesen Wert mindestens zu verdoppeln. Der Konzern nahm zu dem Bericht zunächst keine Stellung.
Jassys Prognose entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von etwa 17 Prozent für das nächste Jahrzehnt. Im vergangenen Jahr verbuchte AWS Erlöse von 128,7 Milliarden Dollar, ein Plus von 19 Prozent zum Vorjahr. Die Amazon-Aktie notierte zunächst rund ein Prozent fester bei 213,87 Dollar.