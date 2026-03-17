Amazon-Chef: KI könnte AWS-Umsatz auf 600 Mrd Dollar treiben

Durch die Entwicklungen im KI-Bereich habe die Sparte nun die Chance, diesen Wert mindestens zu verdoppeln. Der Konzern nahm zu dem Bericht zunächst keine Stellung.

Jassys Prognose entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von etwa 17 Prozent für das nächste Jahrzehnt. Im vergangenen Jahr verbuchte AWS Erlöse von 128,7 Milliarden Dollar, ein Plus von 19 Prozent zum Vorjahr. Die Amazon-Aktie notierte zunächst rund ein Prozent fester bei 213,87 Dollar.