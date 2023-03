Smartwatch und Fitness-Tracker: Sport- und Gesundheits-Coach

ARTIKEL-INHALT

Fitness-Level: Mit der Smartwatch immer im Blick

Am Morgen gehört der erste Blick dem Display der Smartwatch am Handgelenk und der Schlafanalyse:

Zwei in der Uhr integrierte Hardware-Elemente, Pulsmesser und der Beschleunigungssensor haben während des Schlafs laufend die Herzfrequenz und die Bewegungen gemessen.

Aus der Herzfrequenzvariabilität, den Schwankungen der Pulsfrequenz, und den vom Beschleunigungsmesser registrierten Bewegungen hat die Uhr genau erkannt, wann man eingeschlafen, wann man wieder aufgewacht ist und wie lange man sich in welchem Schlafstadium befunden hat.

Augen- und Muskelbewegungen nehmen ab, der Körper bereitet sich auf den Tiefschlaf vor. Tiefschlaf: Augen- und Muskelbewegungen hören komplett auf. Die Herzfrequenz und die Atmung verlangsamen sich. Diese Phase ist für die Erholung besonders wichtig. Es ist die Regenerationsphase, in der sich der Körper erholt, Knochen und Muskeln aufgebaut werden und das Immunsystem gestärkt wird.

Augen- und Muskelbewegungen hören komplett auf. Die Herzfrequenz und die Atmung verlangsamen sich. Diese Phase ist für die Erholung besonders wichtig. Es ist die Regenerationsphase, in der sich der Körper erholt, Knochen und Muskeln aufgebaut werden und das Immunsystem gestärkt wird. REM-Phase: Das auch als Traumphase bezeichnete letzten Schlafstadium ist gekennzeichnet durch schnelle Augenbewegungen (Rapid-Eye-Movements; REM). In diesem Stadium ist das Gehirn beinahe so aktiv wie im Wachzustand. Das Gehirn verarbeitet in dieser Zeit Erinnerungen und Informationen.

Daraus hat die Garmin-Smartwatch den Schlafscore errechnet. Der Wert des Tages: 82, auf einer Skala von 0 bis 100 als "gut" bewertet. errechnet und die Qualität des Schlafs angezeigt. In Verbindung mit der dazugehörenden Smartphone-App können zudem weitere detaillierte Informationen und Verhaltensmuster über einen längeren Zeitraum ausgelesen werden.

Falls das Verhalten nicht optimal ist, geben die App und die Uhr in der Folge auch Hinweise und Tipps geben, wie es verbessert und so dem eigenen Körper etwas Gutes getan werden kann. Denn guter Schlaf hat sehr positive Auswirkungen auf die Gesundheit, die Stimmung und das allgemeine Wohlbefinden.

Schlaf-Optimierung ist entscheidend für den Fitness-Level. © AndreyPopov/Getty Images/iStockphoto

Von der Pulsuhr zum Life-Coach

Die Schlafanalyse ist eine der neuesten Funktionen, die in modernen Smartwatches und Fitness-Trackern integriert sind. Manche verfügen zusätzlich noch über eine Aufweck-Funktion, die ihre Benutzer nicht exakt nach einer vorher bestimmten Zeit weckt, sondern dabei auch die Schlafphasen berücksichtigt und das Aufwachen durch ein sanftes Vibrieren am Handgelenk einleitet, kurz bevor eine neue Tiefschlafphase beginnt.

Polar Sport Tester PE 2000, die erste Pulsuhr der Welt aus 1982. © Polar

Der Ahnherr der modernen Fitness-Tracker, die es heute mit verschiedensten Funktionen gibt, ist die vom finnischen Hersteller Polar entwickelte Pulsuhr Sport Tester PE 2000, die im Jahr 1982 in den Handel kam. Auf die Idee, ein Pulsmessgerät in eine Armbanduhr zu integrieren kam Firmengründer Seppo Säynäjäkangas, weil Ski-Langläufer nach einer Möglichkeit suchten, während des Trainings ihre Herzfrequenz zu beobachten um ihr Training zu optimieren.

40 Jahre später sind die Geräte längst nicht mehr nur für Sportler und Trainings interessant, sondern zu wahren Life- und Health-Coaches mutiert und dank ihrer im Lauf der Zeit Schritt für Schritt erweiterten Funktionalität lange in der breiten Masse angekommen. Polar längst nicht mehr der einzige Anbieter von Smarten Uhren, aber mit seinen Modellen immer noch gut im Geschäft, sowohl was die Bereiche Fitness & Wellness als auch Outdoor-Sport, Laufen oder Radsport betrifft.

Funktionen von Smartwatches und Fitness-Trackern

Am weitesten verbreitet sind diese Fitness-Tracker am Handgelenk, getarnt als ganz normale Armbanduhren. Die Mini-Computer zeichnen – gekoppelt mit dem Smartphone – alle Bewegungen und Aktivitäten auf und geben über die mit ihnen verknüpften Apps Informationen über den eigenen Gesundheits- und Fitnesszustand und wie dieser verbessert werden kann. Vom einfachen Schrittzähler, der überwacht, ob man sich genug bewegt, zur "Body Battery", die den Energielevel anzeigt, der laufenden Herzfrequenzmessung, der Schlafanalyse, Stresslevel-Messung, Atem- und Konzentrationsübungen bis zum Kalorienzähler, der Überwachung des Wasserkonsums oder des Menstruationszyklus.

Die Apple Watch ist ein stylishes Produkt und ein Fitness- und Gesundheits-Alleskönner. Routing, Navi-Funktion oder spezifische Sportfunktionen (Watt- oder Trittfrequenzmessung) fehlen allerdings. © Apple

Weitere zum Teil in den Geräten integrierte Funktionen zur Überwachung der Gesundheit sind die Sturzerkennung samt sofortiger, automatischer Benachrichtigung von Notfallkontakten, ein EKG-Monitor, und die Erkennung von Schlafapnoe. Zusätzliche Funktionen sind in Entwicklung. So arbeitet Apple etwa an einer Glukoseüberwachung für Diabetiker oder an einem Hautsensor, der die UV-Exposition misst. Und Fitbit-Geräte sollen schon bald auch den Blutdruck messen können.

Selbstredend wurden auch die Sportfunktionen der Geräte immer weiter verbessert. Moderne Geräte verfügen neben der Pulsmessung auch die Möglichkeit, zurückgelegte Strecken, Distanzen, und erzielte Geschwindigkeit zu messen. Sie zeichnen mit integrierten oder gekoppelten GPS-Funktionen Wegstrecken auf und können zur Navigation verwendet werden. Bei Workouts registrieren sie, welche Muskelpartien trainiert wurden. Sie messen bei Läufern die Schrittfrequenzen und Schrittlängen, bei Schwimmern die Zahl geschwommenen Längen, der Tempi und Tauchphasen und bei Radsportlern in Kombination mit weiteren gekoppelten Geräten die Trittfrequenz und die Leistung.

Obendrein zeigen die Geräte, sofern sie mit einem Smartphone gekoppelt sind, auch eingehende Nachrichten und Anrufe an. Mit manchen von ihnen ist es sogar möglich, Sprachnachrichten zu diktieren, zu telefonieren oder Musik zu hören.

Das Smartwatch und Fitness-App Business

Die dynamische Entwicklung des globalen Smartwatch-Markts lässt erahnen, welche Relevanz und Verbreitung die Fitness-Tracker mittlerweile haben.

Im Jahr 2020 wurde der globale Smartwatch-Markt wurde vom Marktanalyse-Unternehmen Mordor Intelligence ein Volumen von 68,59 Millionen Geräten geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2026 auf ein Volumen von 230,30 Millionen Geräten steigt, was einer jährlichen Wachstumsrate von 22 Prozent entspricht.

Die Consumer Technology Association beziffert die Smartwatch-Umsätze im Jahr 2021 mit 487 Milliarden Dollar, was einem Plus von 7,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die fünf größten Player in dem Sektor sind – in alphabetischer Reihenfolge – Apple, das zu Google gehörende Fitbit, die Fossil Group, Garmin und Samsung.

Parallel dazu hat sich auch ein Universum von Fitness- und Sport-Apps entwickelt, die Daten von Smartwatches- und Fitness-Trackern spezifischen Auswertungen zuführen und rund um die es auch rege Communities gibt. Die Möglichkeit, eigene Aktivitäten hochzuladen und die Leistungen mit denen anderer zu vergleichen sind für Sportler ein guter Ansporn, um das regelmäßige, viel Disziplin und Willensstärke erfordernde und mitunter auch harte Training konsequent durchzuziehen.

Die fünf umsatzstärksten Anbieter von Fitness- und Sport-Apps sind MyFitnessPal, Weight Watcher Reimagined, Fitbit, Strava und Peloton.

Globale Umsätze der führenden Fitness- und Sport-Apps (2021) Unternehmen Umsatz MyFitnessPal 7,577 Mrd. $ Weight Watcher Reimagined 4,232 Mrd. $ Fitbit (Google) 4,182 Mrd. $ Strava 4,178 Mrd. $ Peloton 3,396 Mrd. $ Quelle: AppMagic

Selbstoptimierung, Überwachung und Datenschutz

Der Trend zum Tragen einer Smartwatch als Fitness-Tracker und zur Selbstoptimierung ist auch ganz im Sinne der Gesundheitsförderung und Prävention, die auf der politischen Gesundheits-Agenda an oberster Stelle stehen.

Mit ihren vielfältigen Funktionen leisten Smartwatches einen wichtigen Beitrag, um das Gesundheitsbewusstsein der Menschen zu steigern und bei Sportlern auch dazu, das Verletzungsrisiko zu minimieren. Das ist auch ganz im Interesse der Politik, deren Ziel ist, die Erkrankungsrisiken der Menschen zu reduzieren und gesundheitsschädliches Verhalten zu vermeiden.

Garmin bietet eine breite Smartwatch-Palette für unterschiedliche Zielgruppen an. Von Fitness-und Health-Trackern mit speziellen Funktionen für Damen (oben: Garmin Lily) bis zu Modellen für Leistungssportler (unten: Forerunner 965) © Garmin

Für den Gesetzgeber gibt es wohl nichts Besseres, als wenn die Menschen die Prävention mittels Self-Tracking selbst in die Hand nehmen. Auch weil er dann datenschutzrechtlich aus dem Schneider ist. Denn Überwachung und Datenschutz sind besonders kritische Bereiche der Entwicklung.

Die zunehmend intelligenteren Geräte – es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch eine Künstliche Intelligenz (KI) integriert wird – zeichnen persönliche Daten nicht nur auf. Wen sie mit einer Smartphone-App verbunden werden die Daten auch auf Cloud-Server hochgeladen.

Dort werden sie nicht nur ausgewertet und für die Benutzer selbst grafisch ausgewertet. Sie werden auch für die Optimierung des Angebots und zur Entwicklung neuer Produkte verwendet. In den den User-Profilen sind zudem viele heikle persönliche Informationen gespeichert. Daten, von denen die Unternehmen zwar hoch und heilig versprechen, dass sie streng vertraulich behandelt werden. Doch selbst wenn das der Fall ist, können sie immer noch Hackern in die Hände fallen.

Die Wahl der richtigen Smartwatch, Sport- oder Fitness-Uhr

Der Markt für Smartwatches und Fitness-Uhren ist extrem fragmentiert. Das Online-Portal smartwatch.de führt in seiner Übersicht rund 150 Hersteller an. Daher ist es vor einer Kaufentscheidung wichtig, sich genau zu überlegen, für welchen Einsatzbereich die Uhr genutzt werden soll und welche Kriterien sie demzufolge erfüllen muss. Hier die wichtigsten davon im Überblick.

Hersteller

Grundsätzlich sollte die Wahl auf einen etablierten Hersteller fallen, der auch einen entsprechenden Support und gegebenenfalls einen Reparatur- oder Umtauschservice anbietet.

Update-Fähigkeit

Bei Smartwatches handelt es sich um elektronische Geräte, für die auch entsprechende Updates erforderlich sind. Bei einem etablierten Hersteller kann man sich sicher sein, dass regelmäßig Softwareupdates bereitgestellt werden. Over-the-Air Updates über WLAN oder Bluetooth sind praktisch.

Smartphone-Kompatibilität

Die meisten Fitness-Tracker arbeiten in Kombination mit Smartphone-Apps. Eine Apple Watch sollte man daher zum Beispiel nur wählen, wenn man sich auch sonst in der Apple-Welt bewegt.

WLAN und Bluetooth Integration

WLAN und Bluetooth sind nicht nur für Updates entscheidend, sondern auch für den Upload der aufgezeichneten Daten. Wenn für den Datentransfer eine Kabelverbindung erforderlich ist, wird die laufende Kontrolle der Fitness- und Gesundheitsdaten kompliziert.

Akku-Laufzeit

Ein entscheidender Faktor. Die Akkus moderner Smartwatches halten zwar im Normalbetrieb etliche Tage durch, wenn eine sportliche Aktivität mit GPS aufgezeichnet wird nimmt die Akku-Laufzeit rapide ab.

GPS-Funktion

Wer Routen – Wanderungen, Lauf- oder Radstrecken – aufzeichnen will oder sich auf diesen navigieren lassen möchte, sollte auf eine integrierte GPS-Funktion Wert legen.

Wasserfest

Manche Smartwatches sind nur dicht gegen Spritzwasser oder Schweiß. Wer eine Sportuhr man aber auch einmal ins Wasser mitnehmen will, sollte nur wasserdichte Modelle in Betracht ziehen.

Sportfunktionen

Überlegen Sie, bei welchen sportlichen Aktivitäten Sie Ihren Fitnesstracker verwenden möchten. Das Gerät sollte für die Sportart spezifische Parameter auswerten können.

Pulsmessung

Die Pulsmessung am Handgelenk ist praktisch und bequem, aber nicht so exakt wie mit externen Herzfrequenzmessern, die als Brustgurt getragen werden. Wenn es für Ihren sportlichen Level wichtig ist, genauere Daten zu ermitteln, dann sollten Sie darauf achten, dass auch Brustgurte mit dem Gerät gekoppelt werden können.

Gesundheits- und Life-Coach Funktionen

Große Unterschiede gibt es auch bei den Gesundheits- und Life-Coach Funktionen der einzelnen Geräte. Sie sollten die Modelle und ihre Funktionen daher genau vergleichen und entscheiden, welche davon für Sie wichtig sind.