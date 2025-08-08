André Heller: „Jede Erfahrung ist ein Geschenk“

Der Universalkünstler, der sich in seinen Arbeiten theatergeschichtlicher Wurzeln vom Zirkus über Varieté bis zu Feuerwerk und Wunderkammern bedient, um Mainstream anders zu denken, hat getreu seinem Motto, „sich lernend zu verwandeln“, spektakuläre genreübergreifende Projekte wie den „Circus Roncalli“, das Varieté „Flic Flac“, die chinesische Artistenshow „Begnadeter Körper“ oder „Afrika! Afrika!“ verwirklicht, Bücher geschrieben, Filme wie Oper und für Swarovski zum 100-jährigen Firmenjubiläum 1995 die Kristallwelten inszeniert, die seither über 17 Millionen Menschen gesehen haben. 2019 hat Heller nach 35-jähriger musikalischer Pause mit „Spätes Leuchten“ auch ein neues Album herausgebracht und zuletzt heuer im März die Wienerlieder-Show „Remassuri“ im Theater in der Walfischgasse. Da sei er auch, wie er im Interview anmerkt, oft bei den Vorstellungen und erzähle als Überraschung ein paar merkwürdige Gegebenheiten aus seinem „doch schon sehr langen Leben“.

Vorausgesetzt, er ist in Wien und nicht in Marokko, wo Heller zwischenzeitlich die Hälfte des Jahres lebt und sich um seinen Garten „Anima“ kümmert. Denn Garten und Parkprojekte sind ein zunehmend wichtiger werdender Bestandteil in Hellers Arbeit. Derzeit beschäftigt er sich nicht nur mit der Finalisierung an der Alten Donau, sondern arbeitet auch an einem großen Gartenprojekt in Brixen in Südtirol, das 2027 eröffnet werden soll.

Nachdem Heller bereits mit seinem Botanischen Garten im italienischen Gardone Riviera einschlägige Erfahrung gesammelt hatte, hat er sich 2006 im Ourika-Tal, 30 Kilometer von Marrakesch entfernt, am Fuße des Atlasgebirges, in Marokko angesiedelt, einem Land, das er seit 1972 zur Inspiration immer wieder bereist hat. Auf dem erworbenen Landstück entstand, neben seinem privaten Wohnareal, in über acht Jahren Arbeit und privat finanziert sein opulentes Gartenparadies „Anima“, das 2016 eröffnet wurde und aktuell erweitert wird. Denn seine Gärten sind das, was hundertprozentig von ihm bleiben wird, ist sich Heller sicher: „Die werden immer schöner, immer heilender. Irgendwann wird keiner mehr wissen, dass ich sie geschaffen habe. Aber sie werden bleiben.“

Dass der Bank Austria Park an der Alten Donau vom Volksmund wohl bald in „­Heller-Park“ umbenannt werden wird, darüber ist man sich indes bei der Bank Austria sicher.