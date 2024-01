Materialschlachten: Der Künstler Franz Grabmayr im Porträt

Aufgewachsen am Pfaffenberg bei Obervellach in Kärnten als Bergbauernkind, hat Franz Grabmayr konsequent das spartanische Leben seiner Kindheit auch als Künstler fortgesetzt. Zunächst hat Grabmayr aber nach dem Besuch der Lehrerbildungsanstalt Mathematik und Darstellende Geometrie unterrichtet, ehe ihm ein Lehrertausch im Alter von 27 Jahren die Möglichkeit bot, von Kärnten nach Wien zu gehen, um an der Akademie der bildenden Künste Malerei zu studieren, und er sich, noch einmal einige Jahre später, endgültig für das Leben eines Künstlers entschied. Nach dem Diplom bei Herbert Boeckl ließ er sich sofort im Waldviertel nieder, um in einem Trakt des leer stehenden Schlosses Rosenau zu arbeiten, in vollkommener Abgeschiedenheit. Ohne Strom und Fließwasser. Eine Ursprünglichkeit, die Grabmayr auch später beibehält, als er in einen alten Bauernhof bei Zwettl übersiedelt.

Während also seine Künstlerkollegen des Wiener Aktionismus wie Otto Muehl, Günter Brus oder Hermann Nitsch in Wien ihre Karrieren in Gang brachten, zog Grabmayr sich aus dem urbanen Klima der Großstadt auf das Land zurück, um Landschaftsbilder zu malen. Dafür studierte und beobachtete er geradezu fanatisch die Natur: seien es die Felsen im Kamp, Wurzelstöcke, Sandgruben oder Strohballen.